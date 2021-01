Ônibus bateu em poste na Rua Conselheiro Galvão, em Madureira Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 08:07

Rio - Um ônibus bateu e derrubou um poste, na manhã desta quinta-feira, na Rua Conselheiro Galvão, na altura do número 136, em Madureira, na Zona Norte do Rio. O motorista Altierres S. de Lima, de 37 anos, estava sozinho no veículo no momento da colisão. Ainda não se sabe sobre o estado de saúde da vítima.

Agentes do Corpo de Bombeiros, do quartel de Campinho, foram acionados às 5h da manhã. Socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Salgado Filho, no Méier.



A colisão provocou um incêndio na fiação, deixando parte da rua sem luz. Equipes da Ligth estão trabalhando no local para retirar os cabos de energia elétrica.



De acordo com o Centro de Operações (COR), a Rua Conselheiro Galvão, considerada uma das principais vias do bairro, chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de 1h20, mas foi totalmente liberada às 7h04.

