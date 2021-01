Por O Dia

Publicado 07/01/2021 08:32

Rio - Há dois dias a empresária Wanda Tavares, conhecida como ‘Rainha das Plásticas’ busca por informações sobre o paradeiro da filha que está desaparecida. A estudante de veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF) Patrícia Tavares Granjeão, de 26 anos, saiu de casa, no Grajaú, para encontrar uma amiga em Vila Isabel, por volta de 12h de terça-feira (5), e não foi mais vista.A empresária teme que a filha tenha sido sequestrada e morta por pessoas que constantemente fazem ameaças contra elas.“Eu temo que tenha matado minha filha. Estou recebendo ameaças de morte após o procedimento que resultou no óbito da MC Atrevida. Minha filha ia visitar uma amiga e sumiu. Nenhuma das amigas dela sabem o paradeiro. Nem o namorado sabe onde ela está. O telefone está desligado”, disse Wanda.Wanda, não soube precisar a rouba que a filha vestia quando saiu de casa. Ela disse que a jovem usava uma bolsa feita de retalhos. A empresária vai registrar o desaparecimento da filha na 20ª DP (Vila Isabel).A cantora, segundo a declaração de óbito, teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele.Após a morte da funkeira outras pessoas também denunciaram a empresária.Wanda Tavares relata que vem recebendo ameaças de mortes depois do episódio envolvendo a funkeria.