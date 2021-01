Por O Dia

Publicado 07/01/2021 13:08 | Atualizado 07/01/2021 14:08

Rio - A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis cumpriu um mandado de prisão, na noite desta quarta-feira (6), contra um homem de 28 anos, acusado de ameaçar e agredir a companheira, de 38, na residência do casal, no bairro Manguinhos.



A vítima chegou na delegacia muito abalada para fazer o registro e levando consigo um chumaço de cabelo, cortado pelo agressor, que ameaçou deixá-la careca. A violência aconteceu no início da manhã desta quarta. Além das ameaças, a mulher ainda foi enforcada, mordida e agredida verbalmente. O acusado só parou quando a moça gritou por socorro.



A mãe da vítima, uma senhora idosa, também prestou depoimento e confirmou que essa não foi a primeira agressão sofrida pela filha. Ambas contaram à delegada titular, Carla Ferrão, que o homem é usuário de drogas e álcool e tem um comportamento agressivo.



Com a confirmação da lesão corporal por meio de exame de corpo delito, o caso foi apresentado pela Deam ao Plantão do Judiciário 5 – Itaguaí e adjacências –, que expediu o mandado de prisão preventiva pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal na forma de Lei Maria da Penha.



O acusado foi detido logo em seguida pelas equipes da especializada e, ao tomar conhecimento de que a companheira estava na delegacia, confessou ter cortado seus cabelos. Ele agora segue detido na sede da Deam, enquanto aguarda transferência para o sistema penitenciário.