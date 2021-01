Secretário Municipal de Trabalho e Renda, Jorge Felippe Neto, começa série de vistorias em restaurantes populares Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 18:35

Rio - O Secretário Municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (SMTE), Jorge Felippe Neto, fez uma vistoria nesta quinta-feira do Restaurante Popular de Bonsucesso, na Zona Norte. As visitas têm o objetivo de avaliar a qualidade do serviço ao ouvir usuários e equipes de trabalho. As ações serão semanais e não terão aviso prévio às unidades.



Essa é a primeira ação de uma série de vistorias que vão incluir as outras duas unidades em funcionamento, em Campo Grande e Bangu, na Zona Oeste. O secretário também se comprometeu a fazer visitas semanais e produzir um estudo de viabilidade para buscar a reabertura de outras unidades, com o objetivo de ampliar o atendimento à população.



"O papel do gestor é estar onde precisa, ver de perto os problemas e conhecer os serviços de ponta a ponta. Assim será minha gestão à frente da SMTE. Não dá para saber tudo apenas sentado em gabinete. Vou ser presença certa não só nos Restaurantes Populares, mas em tudo que envolver Trabalho e Renda no Município", prometeu.