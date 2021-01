Por O Dia

Publicado 07/01/2021 21:58 | Atualizado 07/01/2021 22:01

Rio - Guardas municipais socorreram, nesta quinta-feira, uma mulher de 71 anos que foi abandonada pela filha de 55 anos, no Centro do Rio. Moradora de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos, a idosa contou aos agentes que veio ao Rio com a filha para visitar a família em Jacarepaguá, Zona Oeste, mas foi abandonada por ela.

Sem saber o que fazer e sem dinheiro, ela pediu ajuda aos guardas municipais que a levaram para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado com base no Estatuto do Idoso. Na delegacia, foram feitas várias tentativas sem sucesso de falar com a filha e outros familiares.

Depois do registro, os guardas levaram a idosa para a Central de Recepção de Idosos Carlos Portela, na Ilha do Governador, Zona Norte.