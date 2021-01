Incêndio atinge apartamento no sexto andar do Alpha Barra Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 12:29 | Atualizado 09/01/2021 12:44

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento no sexto andar de um prédio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugda deste sábado (9). Moradores do condomínio Alpha Barra disseram que os proprietários, um casal de idosos, e a empregada deles conseguiram sair do imóvel, mas que o cachorro do casal morreu carbonizado.



A assessoria do Corpo de Bombeiro disse que o quartel da região foi acionado às 3h45 para um incêndio. Após o controle das chamas o apartamento passou por vistoria e nenhum corpo foi encontrado.

Um vizinho contou aos Bombeiros que a empregada do casal relatou que o incêndio começou no sofá da sala. Ao perceber a gravidade, ela conseguiu acordar o casal que mora no imóvel e acionou o alarme.



Nas redes sociais, as pessoas relataram que essa não seria a primeira vez que um apartamento pegou fogo na região. As pessoas também reclamaram da demora no controle do incêndio.