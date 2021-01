Garis foram homenageados na Praia de São Conrado, na Zona Sul da cidade Comlurb / Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 13:22

Rio - O mutirão de limpeza promovido pela Comlurb na manhã deste sábado, na Praia de São Conrado, na Zona Sul da cidade, terminou com uma grande homenagem feita aos garis da Companhia pelo diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes, que entregou o Prêmio 'Honra ao Mérito Defensores do Oceano', ao diretor de Limpeza Urbana da Companhia, Guilherme Gomes.

"A Comlurb faz um trabalho de excelência na limpeza pública. Os garis foram incansáveis após a forte chuva da semana passada. Eles limparam a praia toda em um dia, após um temporal atípico, quando choveu em 24 horas mais do que choveu no mês inteiro. Esse é um prêmio para cada um dos garis da Comlurb", anunciou Ricardo.

Publicidade

A operação especial de limpeza e remoção de resíduos na praia, neste sábado, contou com 30 garis, que tiveram apoio de cinco roçadeiras, um caminhão compactador para dar destino correto aos resíduos, e uma pipa d'água para lavagem hidráulica das pistas da ciclovia e do calçadão, com água de reuso. As caixas de ralo foram vistoriadas e as que estavam com folhas no interior foram desobstruídas.

Ricardo Gomes participou da ação de limpeza com a filhinha Nina Gomes, de 4 anos, que recebeu recentemente o Prêmio Tatuí de Ouro de Sustentabilidade como a criança mais nova a participar de limpezas de praia, em Copacabana. Nina fará parte da equipe de Agentes Verdes da Comlurb, que já conta com o ator Matheus Solano e o cantor Jorge Vercillo. Ela também terá o seu avatar personalizado como Agente Verde Mirim.

Publicidade

Além do Instituto Mar Urbano, outra grande parceira da Comlurb durante a ação de limpeza em São Conrado foi a Subprefeita da Zona Sul, Ana Ribeiro, que elogiou a integração entre sociedade civil e órgãos governamentais:

“Nossas praias sofrem muito com a poluição há muitos anos. O trabalho conjunto entre a sociedade organizada e órgãos públicos é essencial para que possamos conscientizar cada vez mais a população a não jogar lixo nas praias e no mar”, afirmou a Subprefeita da Zona Sul.

Publicidade

O diretor Guilherme Gomes, agradeceu a homenagem em nome dos garis:

"É muito gratificante receber uma homenagem pelo reconhecimento ao serviço que prestamos à sociedade. É nossa obrigação, sem dúvida, mas toca fundo quando você percebe que importantes órgãos ambientais enxergam um trabalho bem feito", disse Guilherme.

Publicidade

Um dos articuladores do encontro deste sábado, o Superintendente Sul da Comlurb, Alexandre Campos, enalteceu a força da equipe e a colaboração dos parceiros:

"Essa equipe de garis é nota mil. Trabalham com entusiasmo na chuva ou no sol, sabendo da responsabilidade que tem com a sociedade carioca. E agradeço muito a parceria de pessoas tão importantes como o Ricardo e a Ana Ribeiro. Vamos levar esse trabalho a outros lugares", afirmou Alexandre Campos.

Publicidade

Ricardo Gomes lembrou ainda a importância de cada um fazer a sua parte para manter a limpeza na cidade:

"Fizemos questão de participar dessa ação. São mais de 500 bilhões de itens de plástico fabricados por ano no Brasil. Não há gestão de limpeza pública que dê conta desse lixo todo, mesmo tendo competência como a Comlurb sabidamente tem. É chegada a hora de cada um de nós dar sua contribuição e se responsabilizar pelos resíduos que geramos. Só assim a gente começa a mudar essa situação em relação ao meio ambiente, finalizou o diretor do Instituto Mar Urbano.

Publicidade

Além do recolhimento de resíduos, foi feito um trabalho de conscientização com os frequentadores da praia sobre a importância de fazer o descarte correto de resíduos.