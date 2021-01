Dados atualizados da covid-19 deste sábado Divulgação

Publicado 09/01/2021 17:18 | Atualizado 09/01/2021 17:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 459.866 casos confirmados e 26.704 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 5.591 novos casos e 224 mortes. Entre os casos confirmados, 426.213 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 72%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 60.8%.

Prefeitura anuncia vacina até final de janeiro



Na sexta-feira, Paes chegou a anunciar que havia um termo de compromisso da prefeitura para a compra de 3,2 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. No entanto, após uma reunião ontem entre o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o Butantan, ficou determinado que a compra não seria efetivada.

"A informação que ele (Soranz) me deu é que foi assinado contrato com o governo federal na questão de quase 50 milhões de doses, e que a vacinação vai começar simultaneamente em todo o Brasil, a partir do Plano Nacional de Imunização. O que é uma fantástica notícia. Essa é a notícia que todos os brasileiros sempre esperaram, de que a gente não tivesse cidades disputando a aquisição dessa ou daquela vacina", disse Paes.