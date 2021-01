Por O Dia

Publicado 09/01/2021 19:15 | Atualizado 09/01/2021 19:42

Rio - Os documentos da Fiocruz para pedido de uso emergencial da vacina contra o coronavírus seguiram para a próxima fase. A fundação solicitou a aplicação do imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Com a chegada dos ingredientes farmacêuticos ativos (IFAs) importados em meados de janeiro, Fiocruz prevê que a produção da vacina deve começar no dia 20 deste mês.