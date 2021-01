O governador em exercício, Cláudio Castro, esteve no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 13:12 | Atualizado 10/01/2021 13:48

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro acompanhou, neste domingo, em Nova Friburgo, a cerimônia em homenagem aos profissionais e cidadãos que participaram do resgate a vítimas e auxiliaram a população durante a tragédia causada pelas chuvas na Região Serrana em janeiro de 2011. O evento foi realizado no Quartel do Corpo de Bombeiros da cidade.

"A nossa missão é a prevenção. Em agosto do ano passado, determinei a criação do Plano de Contingência para as Chuvas de Verão, que traça protocolos para resposta rápida e integrada a emergências, porque precisamos estar preparados para prevenir tragédias como a que aconteceu há dez anos aqui na Serra. O plano conta com recursos de R$ 280 milhões e beneficia todo o estado. Além disso, vamos investir mais de R$ 500 milhões em contenção de encostas, limpeza de rios e infraestrutura na Região Serrana", anunciou o governador em exercício.

Três militares que morreram durante suas missões também foram homenageados com uma corbélia de flores: o cabo Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas; o 2º sargento Marco Antônio Verly da Conceição; e o cabo Victor Lembo Spinelli.

Também foi entregue a Medalha Ordem do Mérito de Defesa Civil para 25 personalidades civis e militares, órgãos e instituições que foram de extrema relevância durante as ações de resposta à tragédia. Serão realizadas outras homenagens em Teresópolis, nesta segunda-feira (11), e em Petrópolis, na próxima terça-feira (12).

"Dez anos após o desastre, minhas palavras são marcadas pela reflexão. Na época, o trabalho de resgate dos bombeiros foi incansável. Neste período, evoluímos como profissionais para prevenir novas tragédias desta proporção, com ações como o sistema de alerta e alarme por sirenes, capacitações e a implantação do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Natural", afirmou o secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.

Em memória às vítimas, o governador Cláudio Castro decretou luto oficial em todo Estado do Rio nos dias 10, 11 e 12 de janeiro. Na manhã deste domingo, foi realizado o hasteamento a meio mastro das bandeiras oficiais no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado.

Retomada das obras do Hospital de Oncologia

Durante o evento, o governador anunciou a retomada das obras do Hospital de Oncologia de Nova Friburgo. Localizada no bairro Ponte da Saudade, a unidade estadual vai ser referência no tratamento de câncer na região. Para dar início às intervenções, as secretarias estaduais de Infraestrutura e Obras e de Saúde estão finalizando o projeto.