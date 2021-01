Manifestação de moradores de Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Rodovia Niterói Manilha, após morte de morador em operação policial na região. Imagem de 2019 Ricardo Cassiano / Arquivo / Arquivo O Dia

Rio - O levantamento realizado pelo Fogo Cruzado, divulgado nesta segunda-feira, mostra que a Região Metropolitana do Rio registrou 4.589 tiroteios e disparos de arma de fogo em 2020. O Leste Metropolitano - região onde estão os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Maricá e Tanguá – acumulou 18% desse total: foram 838 tiroteios. Apesar do número representar uma queda de 39% em relação ao ano anterior, a letalidade continua alta: 578 pessoas baleadas, com 290 mortos e 288 feridos. Em 51% das incidências de tiros não houve vítimas.

De acordo com a plataforma, em 55% dos 838 tiroteios foi possível identificar o motivo dos disparos através de informações veiculadas na imprensa e informes policiais. A maioria foi decorrente de ação, operação policial, com 260, seguido de tentativa/homicídio, 100 e tentativa/ roubo, 55.



O número de agentes de segurança baleados no Leste caiu 51% em 2020 em relação ao ano anterior, o que pode ser explicado pela queda no número de ações/operações policiais, com uma diminuição de 44%.

SÃO GONÇALO



Ainda segundo o levantamento, o município de São Gonçalo foi o município do Leste Metropolitano onde mais houve tiroteios em 2020: 579, 69% do total. Em seguida estão os municípios de Niterói, com 188, Itaboraí, 39, e Maricá, 29.

Só em São Gonçalo, 411 pessoas foram baleadas, 205 mortos e 206 feridos. Dos cinco bairros que formam o ranking de locais com mais tiros no Leste, quatro são em São Gonçalo: Amendoeira (62), Pacheco (51), Jardim Catarina (47), e Columbandê (23). No 5º lugar ficou o bairro do Ingá, em Niterói, com 23 tiroteios.

A plataforma ainda analisou que quase todos os casos de balas perdidas do Leste foram registrados no município de São Gonçalo. Das 43 vítimas mapeadas pelo Fogo Cruzado na região, 39 foram no município, ou seja, 91% dos casos.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que "as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro planejam suas ações com base em informações de instituições oficiais, sobretudo do Instituto de Segurança Pública (ISP). Essas ações visam à redução da circulação de armas e criminosos, tendo como preocupação central a preservação de vidas. Somente a Polícia Militar apreendeu, nos últimos dois anos, 13.524 armas de fogo, entre as quais 756 fuzis, e efetuou 67.188 prisões de criminosos e 10.569 apreensões de adolescentes envolvidos em ações ilícitas", finaliza a nota.