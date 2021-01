Governador em exercício, Claudio Castro prometeu obras de contenção na Serra Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 17:17 | Atualizado 11/01/2021 17:17

Rio - Durante reunião com representantes de associações de moradores de bairros de Teresópolis, o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o Governo investirá cerca de R$ 135 milhões em obras de contenção de encostas na Região Serrana. Após ouvir as principais demandas dos moradores, na manhã desta segunda-feira (11), Castro visitou as obras no bairro Salaco, em Teresópolis, e ainda participou do lançamento das ações de limpeza e desassoreamento dos rios Paquequer, Príncipe e Córrego Imbuí, que fazem parte do Projeto Limpa Rio.



O governador em exercício ainda anunciou a duplicação da ponte do Imbuí, que vai melhorar o acesso aos bairros da Posse e Caleme, em Teresópolis. A obra, que também vai evitar o represamento das águas do rio, tem previsão de investimento de R$ 2,1 milhões.



"Estamos prevenindo novos desastres e garantindo a segurança dos moradores da Serra com obras em locais onde há risco de desmoronamento. Outras intervenções serão reforçadas por meio do Plano de Contingência para as chuvas de verão, que atenderá todo o estado com ações integradas das secretarias estaduais", afirmou Castro.



No total, serão realizadas 10 intervenções em encostas. Em Teresópolis, além do bairro Salaco, há obras previstas no Jardim Féo e Caleme II. No município de Nova Friburgo, são sete contenções, sendo duas em andamento nos bairros Jardim Califórnia e Rui Sanglard e outras previstas em Jardinlândia II, Duas Pedras/Lazareto, Vila Nova, Floresta e Tingly.



Durante o encontro com os moradores, o governador destacou que serão realizadas obras de complementação da infraestrutura externa do conjunto habitacional Fazenda Ermitage, que também receberá adequação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), além de uma creche.



"No encontro com os 23 representantes de associação de moradores e vítimas da tragédia, pude ter um panorama das principais necessidades. Viemos aqui para ouvir a população e também anunciar o trabalho para garantir a segurança de todos, principalmente durante esse período de chuvas de verão", explicou Castro, que se comprometeu em criar uma comissão fiscalizadora das obras em andamento nas cidades.



O governador ainda deu início simbólico à demolição de um prédio no bairro da Posse, em Teresópolis. No lugar do edifício, será construído um reservatório para as águas das chuvas.