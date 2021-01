Um caveirão da Polícia Militar foi avistado na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio Reprodução/Twitter

Publicado 11/01/2021 18:24

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (11) e deixou uma pessoa baleada. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, uma equipe do 14º BPM (Bangu) passava pelo local quando foi atacada por criminosos. Os PMs tentaram se abrigar na região e houve confronto.



Um veículo blindado foi solicitado para prestar apoio aos policias que ficaram encurralados. Após o fim do tiroteio, os PMs realizaram buscas pelo local e encontraram um suspeito, de identidade não revelada, baleado. O homem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste do Rio. Ainda não há informações do seu estado de saúde.

Uma outra pessoa foi detida e drogas, a serem contabilizadas, foram apreendidas pelos policiais. A ocorrência está em andamento.