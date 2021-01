O criminoso foi preso e encaminhado a 167ª DP (Paraty) Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 20:58 | Atualizado 11/01/2021 20:59

Rio - Policiais civis da 167ª DP (Paraty) prenderam, nesta segunda-feira, um homem que não teve o nome divulgado, após agredir e manter a ex-namorada em cárcere privado na casa dele, na localidade de Patitiba, em Paraty, Região da Costa Verde.

De acordo com investigações, a vítima foi ao local a convite do criminoso para passar o Ano Novo, numa tentativa dele de reatar o relacionamento. Ao tentar ir embora no dia 1 de janeiro, ele tomou o celular dela e a impediu de ter contato com outras pessoas.

Os agentes foram alertados pela própria vítima, que conseguiu escapar da residência quando o ex-companheiro estava tomando banho. Ela relatou que passou a sofrer agressões físicas, sexuais e morais. A mulher apresentava diversas lesões pelo corpo.

Os policiais foram ao local indicado e encontraram o homem ainda em posse do celular da vítima. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por violência doméstica e cárcere privado.