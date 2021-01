Passageiros andando sobre os trilhos Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 08:21 | Atualizado 12/01/2021 13:42

fotogaleria Rio - A manhã está sendo de caos para os trabalhadores cariocas. Dezenas de pessoas foram flagradas cruzando a pé a linha férrea da Supervia, nesta terça-feira, devido a um problema na rede aérea no Ramal Saracuruna, na Baixada Fluminense. Passageiros reclamam da aglomeração nas estações e dos intervalos irregulares.

De acordo com a Supervia, por volta das 9h, a circulação foi normalizada entre Central e Gramacho. Os passageiros estão sendo informados sobre a situação por meio do sistema de áudio dos trens e estações.

Publicidade

Por volta das 6h40, Várias pessoas foram vistas descendo de uma plataforma para atravessar os trilhos e subir em outra. Segundo a concessionária, eles precisaram fazer ajustes na operação em função de uma manutenção emergencial na rede aérea.

"Os passageiros viram um trem fazendo manobra para outra plataforma (C) e atravessaram irregularmente a via férrea. A SuperVia orienta que a troca de plataformas deve ser feita pelo interior da estação. Para evitar nova movimentação dos passageiros de uma plataforma para outra, a viagem foi iniciada na plataforma em que estavam", informou a concessionária em nota.

Publicidade

Nas redes sociais, as pessoas se mostraram indignadas com o serviço precário e a aglomeração provocada. "Isso é um absurdo e falta de respeito com os passageiros que precisam desses trens. A estação está muito lotada. Muita maldade com a gente, por isso não conseguimos vagas de trabalho. A passagem vai aumentar e era para o serviço está melhorando, não piorando", irritou-se uma usuária.

Sabendo que os intervalos dos trens estavam irregulares desde segunda-feira, a auxiliar gráfica Tatiana Matos, de 44 anos, preferiu pegar um ônibus para chegar ao trabalho afim de evitar maiores transtornos.

Publicidade

"Vim de ônibus de Saracuruna a Caxias, mas uma amiga que trabalha junto comigo me disse que ela estava desde às 06h10 tentando embarcar nos trens, mas devido à lotação e grande aglomeração que estava, resolveu sair e pedir sua passagem de volta. Ela teve direito ao vale para estar trocando por outra passagem".

Passageiros relatam aglomeração e descaso nos trens da Supervia nesta terça-feira WhatsApp O Dia

Publicidade

"Quantas e quantas vezes vindo do curso tinha que ficar na estação de Gramacho tarde da noite esperando a boa vontade de ter um trem pra Saracuruna. É um absurdo isso que fazem com a gente", lamentou a passageira.