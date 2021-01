Calçadão do Arpoador em meio à pandemia do coronavírus Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 07:52 | Atualizado 12/01/2021 07:52

Rio - O município do Rio voltou ao estágio de normalidade, às 7h30 desta terça-feira, em relação às condições do tempo, por conta da ausência de previsão de chuva forte para as próximas seis horas, de acordo com o Centro de Operações. Na noite desta segunda-feira, a cidade entrou em estágio de mobilização , devido à previsão de chuva moderada a forte na cidade.

Ainda segundo o Centro de Operações, o estágio de normalidade significa que não há fatores de risco de curto prazo e ocorrências que provoquem alteração significativa no dia a dia do carioca.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance. A previsão para esta terça-feira é de céu nublado a parcialmente nublado. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados.



O Centro de Operações ressalta que em relação à pandemia da covid-19, o Rio segue em estágio de mobilização desde o dia 2 de dezembro de 2020, por causa do aumento de casos na cidade. Os cidadãos devem continuar a seguir as orientações da Prefeitura do Rio, como usar máscaras, evitar aglomerações e higienizar bem as mãos.