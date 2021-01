Por O Dia

Publicado 12/01/2021 09:46

Rio - Uma casa desabou, na madrugada desta terça-feira, na Rua Senador José Cairala, no bairro de Vila São Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No último domingo, duas casas já haviam desabado por conta da forte chuva no município