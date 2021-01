Moradores ateiam fogo em ônibus em protesto de meninos desaparecidos na Baixada Agência O Dia

Por LUANA BENEDITO

Publicado 12/01/2021 13:12 | Atualizado 12/01/2021 17:03



fotogaleria Ônibus é queimado em protesto contra meninos desaparecidos em Belford Roxo.#ODia



crédito: Luana Benedito pic.twitter.com/ciHAdk5vPY — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2021 Rio - Moradores da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, atearam fogo em um ônibus e fizeram barricadas com sacos de lixo em frente à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Eles cobram por respostas e Justiça no caso dos três meninos desaparecidos, Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique, que têm entre 8 e 11 anos.O comércio local fechou as portas. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atuam no local. O Batalhão de Choque da corporação chegou para apoiar o batalhão. Familiares das crianças desaparecidos estão há mais 12 horas na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) após um homem ser entregue na especializada por moradores, que segundo eles, seria o responsável pelo sumiço deles.





O homem foi agredido e torturado por criminosos da comunidade do Castelar. Na Ele negou que tenho cometido algum crime. Moradores ateiam fogo em ônibus em protesto de meninos desaparecidos na Baixada.#ODia



Crédito: Luana Benedito pic.twitter.com/06OpYW2cWq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2021



Em frente à especializada, os parentes dos garotos se reuniram desde às 20h desta segunda-feira, quando o homem foi deixado na DHBF por populares.



Anderson Caetano, tio de Fernando, pede que a Justiça seja feita. "A gente quer pelo menos o corpo pra gente poder fazer um enterro dessas crianças" , lamentou. Moradores ateiam fogo em ônibus em protesto de meninos desaparecidos na Baixada.#ODia



Crédito: Luana Benedito pic.twitter.com/iQVuHOp4iO — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2021 Em nota, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) repudiou a ação. Confira a nota na íntegra: O protesto aconteceu após os moradores e familiares receberem a notícia de que o homem, apontado por eles como responsável pelo sumiço das crianças, vai ser liberado da especializada. A Polícia Civil afirmou que o morador da comunidade não tem envolvimento com o crime.O homem foi agredido e torturado por criminosos da comunidade do Castelar. Na Ele negou que tenho cometido algum crime.Em frente à especializada, os parentes dos garotos se reuniram desde às 20h desta segunda-feira, quando o homem foi deixado na DHBF por populares.Anderson Caetano, tio de Fernando, pede que a Justiça seja feita. "A gente quer pelo menos o corpo pra gente poder fazer um enterro dessas crianças" , lamentou.Em nota, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) repudiou a ação.

Publicidade

"A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) repudia um novo ataque a ônibus em Belford Roxo. É o terceiro caso em dois dias no município da Baixada Fluminense. Todos por motivos alheios à operação rodoviária.



Na segunda-feira (11/01), dois veículos da Transportes Flores foram incendiados de maneira criminosa. Hoje (12/01), foi a vez de um ônibus da Auto Viação Vera Cruz ser queimado em um protesto em frente à Delegacia de Homicídios. Instantes antes, um outro ônibus da Auto Viação Vera Cruz foi atacado naquele mesmo ponto. O motorista conseguiu manobrar e evitar o local. Ainda assim, o veículo foi apedrejado. Nos casos de 11/01, dois passageiros precisaram de socorro e foram encaminhados ao hospital. No caso de hoje, nenhum passageiro se feriu.



Publicidade

Com isso, sobe para 220 o número de ônibus incendiados no Estado do Rio desde 2016. Destes 220, mais de 40% eram climatizados. O custo de reposição ultrapassa R$ 94 milhões, recursos que poderiam estar sendo investidos na melhoria do transporte público com a renovação da frota.



A população é a mais prejudicada com a redução da oferta de transportes. Um ônibus incendiado deixa de transportar cerca de 70 mil passageiros em seis meses, tempo necessário para a reposição de um veículo no sistema. É importante lembrar, no entanto, que a inexistência de seguro para este tipo de sinistro e a crise econômica do setor, que tem feito as empresas perderem a capacidade de investimento em renovação da frota, tornaram completamente inviável a reposição de ônibus incendiados".