Governador em exercício Cláudio Castro vistoriou o conjunto habitacional Granja Disco, em Areal Paulo Vitor

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 13:56 | Atualizado 12/01/2021 14:42

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro anunciou, nesta terça-feira, que finalizará as obras de infraestrutura que faltam para entregar o conjunto habitacional Granja Disco à população. O Governo fará as licitações, paradas desde 2014, para as construções da estação de tratamento de esgoto (ETE) e do reservatório de água, além do acesso viário de 800 metros entre o conjunto e a rodovia, em Areal, na Região Serrana. No local, há 153 casas populares.

Segundo Castro, também foram liberados recursos pelo Governo Federal (via emenda parlamentar do senador Carlos Portinho) para todas as intervenções necessárias no local, no valor de R$ 5,8 milhões.

"Hoje, assinamos a licitação, que até maio estará finalizada. Nosso prazo é entregar o conjunto pronto em janeiro de 2022. Me comprometi também a viabilizar um posto de saúde e uma escola neste bairro, que é carente de infraestrutura. Sabemos que ainda há um déficit habitacional grande na região e, por isso, estou indo a Brasília na semana que vem para buscar mais recursos do Plano Nacional de Habitação, do Governo Federal", disse o governador.

O anúncio foi comemorado pelos moradores da região e pelas vítimas da tragédia, que foram representados, no evento, por Ana Carla Lobo.

"Hoje só tenho a agradecer. As esperanças foram renovadas, e acredito que, desta vez, as casas serão entregues. Isso é muito importante para cada uma das vítimas desta tragédia. Não é apenas uma casa, uma moradia, mas a retomada de uma nova vida, a devolução de nossa dignidade como cidadão", afirmou Ana Carla.

A licitação será feita pela Companhia Estadual de Habitação (Cehab), órgão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. A previsão é que o conjunto habitacional completo seja entregue em janeiro de 2022.

"Essa emenda de R$ 5,8 milhões prevê a construção da estação de tratamento de esgoto, o reservatório de água e o acesso viário. Além da pavimentação, a obra prevê também a contenção da encosta que fica na beira desse acesso. Assim, garantiremos que não haverá risco de que essa pavimentação venha a ser destruída por alguma chuva, por exemplo", ressaltou o secretário de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro.

Um fundo criado pela sociedade civil e empresários locais de Areal vai custear os pequenos reparos de algumas residências.

Agendas em Petrópolis

Nesta terça, o governador Cláudio Castro também se encontrará com empresários da Região Serrana, na sede da Firjan, em Petrópolis. Ele inaugura, ainda, a segunda Casa do Trabalhador da região.