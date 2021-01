Seop realiza uma série de ações conjuntas de ordenamento em estações do BRT Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Publicado 12/01/2021 14:40 | Atualizado 12/01/2021 14:49

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) iniciou o ano com uma série de ações conjuntas de ordenamento em estações do sistema BRT e entorno. Desde o dia 2 de janeiro, já foram realizadas 12 grandes operações dentro e no entorno das plataformas do modal que resultaram, até o momento, em 346 multas de trânsito, 94 fiscalizações a estabelecimentos e ambulantes, 29 abordagens a pessoas em situação de rua, e retirada de nove toneladas de resíduos sólidos. Com diversos órgãos municipais e o apoio da Polícia Militar, a força-tarefa prossegue por tempo indeterminado nos corredores Transcarioca e Transoeste.

Simulacro

Entre as apreensões está até um simulacro de arma de fogo, encontrado durante inspeção na Estação Gramado, no dia 4, e um quiosque não autorizado no interior da Estação de Madureira, retirado no último sábado.

"O objetivo desse trabalho integrado da Prefeitura do Rio de Janeiro, sob o comando do prefeito Eduardo Paes, é colaborar com a vida das pessoas que precisam utilizar o sistema de BRT. E o papel da Secretaria Municipal de Ordem Pública é promover o maior ordenamento dentro e no entorno das estações, aumentando a sensação de segurança da população", ressalta o novo secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

As ações conjuntas da Seop complementam o plano que será elaborado pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) para recuperação do modal até o final de 2021. A meta foi estipulada pelo prefeito Eduardo Paes, por meio do decreto 48.392, de 1º de janeiro.

Balanço detalhado

Entre as 346 multas de trânsito aplicadas pela força-tarefa, de 2 a 10 de janeiro, 298 foram para veículos de transporte complementar. Destes, 21 foram removidos, incluindo oito piratas. Já por estacionamento irregular, foram 39 autuações, com 27 remoções.

Das 94 fiscalizações no comércio, 28 foram de estabelecimentos, com dois multados, e 66 de ambulantes. Entre os ambulantes, foram registradas 57 desobstruções do espaço público e seis autos de apreensão. Os agentes apreenderam diversos itens, como bebidas, cigarros, acessórios e doces, além de moenda e botijões de gás. Os alimentos foram doados para instituições sociais, como a Associação Civil de Amparo ao Menor A Minha Casa, de Campo Grande.

Órgãos

Com planejamento e integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa reúne efetivos das coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer) e Especial de Transporte Complementar (CETC), para a fiscalização do trânsito; das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), para a fiscalização do comércio; da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Coordenadoria de Cuidado e Prevenção às Drogas, para atendimento à população em situação de rua; da Comlurb, para limpeza urbana; e da Guarda Municipal e Polícia Militar, que atuam na segurança e suporte aos agentes envolvidos. A Subprefeitura da Barra da Tijuca também participou de algumas ações.