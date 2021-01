A jovem tem a ajuda da mãe para tudo Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 13/01/2021 05:00

Rio - Ela tem apenas 13 anos de idade, mas já alcançou feitos de gente grande. Além de conseguir montar uma biblioteca comunitária na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, Lua Oliveira fez uma vaquinha e arrecadou R$ 124 mil para levar os livros que tem para um lugar próprio. A jovem está radiante com a nova conquista e não vê a hora de mudar a coleção de cerca de 10 mil exemplares para um novo lugar.

"Desde outubro de 2019, a gente ocupa um espaço da prefeitura na associação de moradores. A ideia inicial com a vaquinha era reformá-lo, mas depois vimos que o melhor seria comprar um espaço próprio", avalia a pequena ativista, que está na sétima série do Ensino Fundamental.

A ideia de montar uma biblioteca comunitária veio depois que Lua esteve na Bienal do Livro de 2019 e constatou uma triste realidade do país. Ela viu que muitos estudantes não conseguiram adquirir sequer um exemplar naquele mar de obras da Literatura.

A jovem diz que ficou triste e chateada ao ver aquela situação e resolveu pedir doações para abrir uma biblioteca. Ela teve até que usar uma "mentira do bem" por causa de sua empreitada.

"Eu não tinha espaço, nem nada para montar a biblioteca, então fiz um vídeo pedindo livros e materiais didáticos. Cheguei a ligar para a vice-presidente da associação de moradores se passando pela minha mãe para montar a biblioteca lá. Mas ela logo percebeu que não era minha mãe, mas mesmo assim topou", relembra.

2 MIL LIVROS EM DIAS

Lua conseguiu doações de várias pessoas da própria Copacabana, mas também de outros bairros e até estados. Foram mais de 2 mil livros doados em menos de uma semana. O espaço foi batizado de Mundo da Lua.

"Depois de ter montado a biblioteca, começamos a fazer projetos para o pessoal da comunidade, com atividades lúdicas e até aulas de inglês. Mas tivemos que fechar o espaço por um tempo por causa da pandemia", lamenta.

No entanto, mesmo diante do momento difícil da pandemia, Lua e a mãe não ficaram de braços cruzados. As duas se mobilizaram para conseguir doação, mas agora não mais de livros. Elas arrecadaram um valor e compraram tecidos para costurarem cerca de 2,5 mil máscaras de proteção.

"Doamos as máscaras para o pessoal da comunidade, para outros projetos, trocamos por alimentos e até por ração para ajudar pet shops quer abrigaram muitos animais abandonados", comemora.

Com os alimentos arrecadados, a jovem ativista fez também uma ação de doação de cestas básicas. Ela chegou a conseguir meia tonelada de produtos, dados pelo Hospital Copa D'Or.

MAIS DE 50 MIL LIVROS

Já a ideia da vaquinha para a mudança da biblioteca veio no fim do ano passado. A meta era arrecadar R$ 110 mil para a compra de um imóvel. Com os R$ 124,26 mil obtidos com a campanha, que foi fechada na última semana, Lua conseguiu R$ 14,26 mil a mais.

"Fiquei muito feliz e bem orgulhosa. Minha mãe chorou, ela é muito chorona", se diverte. "Na sexta, já vamos procurar a nova sede. Estamos com três lugares em mente e daqui a pouco vamos ter o novo local".



No pouco mais de um ano de funcionamento da biblioteca, a estudante calcula que mais de 50 mil livros já passaram pelo espaço, já que nem todos ficam por lá.



"Doamos a grande maioria deles. Com isso, ajudamos a montar 13 salas de leitura. Se a pessoa tem espaço, a gente doa os livros", avisa.

Apesar da pouca idade, Lua já mostra que tem consciência da responsabilidade que tomou para si. Ela diz se sentir muito orgulhosa por tudo o que já conseguiu e sempre cita a ajuda da mãe.

"Espero que a biblioteca fique por muitos anos", torce. "Já para o meu futuro, quero ser veterinária para poder dar uma casa para a minha mãe".