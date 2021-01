Agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão em aberto contra o estelionatário Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 16:00 | Atualizado 12/01/2021 16:05

Rio - Policiais da 118ª DP (Araruama) prenderam, nesta terça-feira (12), um dos maiores estelionatários do Brasil. Segundo as investigações, o homem atuava em vários estados e em outros países, aplicando golpes em contas bancárias e cartões de crédito. A suspeita é que ele tenha lucrado mais de R$ 2 milhões com a prática criminosa. O nome do preso não foi divulgado.



O bandido foi localizado após denúncias e um trabalho de investigações e cruzamento de dados desenvolvidos pelos agentes. De acordo com o titular da 118ª DP, delegado Renato José Mascarenhas Perez, o homem já foi preso em Sergipe, em 2010, chefiando uma quadrilha de estelionatários e cumpriu pena no Uruguai pelo mesmo crime.

Ele é conhecido como "Mestre", pois é considerado um dos melhores na prática de capturar dados e clonar cartões de crédito. O criminoso também costumava ostentar carros de luxo.



Segundo os policiais, existia contra o suspeito uma mandado de prisão em aberto, que foi cumprido durante a ação.