Polícia prende chefe de quadrilha acusado de matar turista italiano em 2016 Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 17:56 | Atualizado 12/01/2021 17:58

Rio - A polícia prendeu, nesta terça-feira, Wagner Moreira Rodrigues Silva, o Guinin, líder de um grupo criminoso do morro dos Prazeres e do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na Zona Central. Com ele, também foram presos Patrick da Silva Barros, Allan Souza Chagas. João Victor, ainda sem identificação, foi morto em confronto com a polícia. Wagner é um dos autores do homicídio do turista italiano Roberto Bardella, 52 anos, em 2016.

Os criminosos foram atingidos e socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde um deles não resistiu aos ferimentos. Com o bando foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, uma granada, um simulacro de revólver e o veículo, que era roubado, foi recuperado. Os presos vão responder pelos crimes de roubo tentado, resistência e associação criminosa.

De acordo com a investigação, o grupo estava se preparando para roubar uma carga de celulares em Olaria, Zona Norte, quando foram interceptados pelos agentes. O carro em que eles estavam foi roubado no último sábado na esquina das ruas Morais e Silva e Visconde de Cairu, na Tijuca, Zona Norte. O grupo é suspeito de ser responsável por roubos pelas zonas Sul e Norte da cidade.

Em 2016, Wagner Moreira Rodrigues Silva foi um dos responsáveis pela morte de Roberto Bardella. O turista italiano e o primo, Rino Polato, entraram no Morro dos Prazeres por engano. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, os dois chegaram ao Brasil, por Foz do Iguaçu, no Paraná, vindos de motocicleta do Paraguai. Eles faziam um tour por países da América do Sul.

Wagner responde pela gerência de algumas bocas do tráfico de drogas dos Prazeres e comandava uma quadrilha de roubos da região. Ele estava preso até o mês de dezembro de 2020, tendo sido beneficiado por um indulto de Natal, virando foragido da justiça e retornando às atividades criminosas.



Qualquer informação é de grande importância. A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510), lembrando que todas as informações são sigilosas.