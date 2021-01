Por O Dia

Publicado 12/01/2021 19:24 | Atualizado 12/01/2021 19:25

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira, três homens e apreendeu um adolescente que fazem parte de um grupo criminoso no Morro do Turano, na Tijuca, Zona Norte. De acordo com as investigações, eles seriam responsáveis pela morte de Alice Pamplona da Silva de Souza, 5 anos . A criança morreu na virada do ano após ser atingida por tiros enquanto estava no quintal da casa da tia , que fica na comunidade.