Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) anunciou, nesta terça-feira, que uma resolução será publicada nesta quarta para estabelecer regras para controlar a infecção de covid-19 na cidade. Durante uma live no Instagram, o político explicou que a resolução tem como base a divisão das regiões administrativas da cidade e seus respectivos níveis de risco de contaminação.

"Amanhã a gente publica uma resolução tentando organizar essas regras da covid-19. Na semana passada a gente fez aquela história de mostrar o grau de contaminação em diferentes regiões da cidade. A gente deu uma visão do pessoal da saúde, não da pra tratar o Rio como um todo", analisou.



O prefeito ainda disse que as restrições para o comércio de cada região administrativa da cidade será pautado nesta resolução. "A gente vai buscar amanhã numa resolução conjunta dos secretários de Saúde do município e do estado para organizar esses padrões de comportamento, inclusive para atividade comercial: 'olha, tá num nível moderado, pode isso, parque publico pode aquilo outro...' Então a gente organiza isso para ficar mais claro para as pessoas, porque acaba sendo muita regra", afirmou.

Na última sexta-feira, a prefeitura divulgou um mapa da cidade dividido em regiões com maior ou menor risco de contaminação pelo vírus. No Boletim Epidemiológico, 18 bairros foram avaliados com índice 'alto'. Na ocasião, o prefeito Eduardo Paes afirmou que, caso uma determinada região da cidade avance do risco 'alto' para 'muito alto', é possível que haja restrições no comércio e na circulação dos moradores.