Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando

Publicado 13/01/2021 11:16

Rio - Após 17 dias de desaparecimento, o secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Alan Turnovsky, afirmou, em entrevista ao jornal Bom Dia Rio, que não há pistas sobre o paradeiro dos três meninos em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. Os investigadores chegaram a ir até a uma feira, por onde os meninos teriam passado, mas a informação não foi confirmada. De acordo com Alan, foi verificado que não eram as mesmas crianças.

"Já checamos informações em vários pontos da capital e da Baixada, infelizmente não foram frutíferas. Todas as câmeras que a gente buscou que tinha imagem gravada foram analisadas, mais de 40 câmeras e horas de gravação, e infelizmente até agora a gente não conseguiu achar o paradeiro das crianças", disse.

Segundo Alan, a polícia não demorou para iniciar as investigações do caso. "Logo no primeiro dia os familiares já foram entrevistados. Essas entrevistas, os dados colhidos foram checados na pista, na rua. A data da formalização da entrevista é que se dá sete dias depois, mas as diligências começaram imediatamente".

Lucas Matheus, de 8 anos, o primo dele Alexandre da Silva, de 10 anos, e Fernando Henrique, de 11 anos, saíram de casa no dia 27 de dezembro, por volta das 10h30, para brincar no campo de futebol ao lado do condomínio onde moram, no bairro Castelar, em Belford Roxo. A última vez que os três foram vistos foi na feira de Areia Branca, também em Belford Roxo.

