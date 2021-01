Perseguição termina com dois presos na Pavuna Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 14:41

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) e PMs do 41° BPM prenderam dois suspeitos e balearam outro em uma perseguição na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, quatro homens teriam roubado um caminhão com carga de descartáveis em Olinda, no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e em seguida fugiram em direção ao Chapadão.

A vítima contou que trafegava dirigindo o caminhão na Rua Roberto Silveira, na altura do Túnel de Olinda, para fazer entrega da carga de descartáveis em São Gonçalo, Maricá e Niterói, quando um veículo Corsa Classic, de cor prata, parou bruscamente na frente do caminhão. Segundo ela, três homens desembarcaram e deram a ordem para que o caminhão seguisse o carro.



Agentes localizaram os criminosos nas proximidades da Rua Mogiqui, na altura do número 5009, na Pavuna, e então os bandidos começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram e atiraram contra os pneus do caminhão roubado até a parada do veículo na altura da Rua Javatá.

Segundo a polícia, dois homens armados conseguiram se refugiar na Comunidade do Chapadão. Os outros dois, Victor Cruz dos Santos e Matheus Figueira da Silva foram presos. Matheus acabou sendo ferido no confronto e socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, com ferimentos no ombro.



Victor Cruz possui passagens por tráfico e outros delitos contra o patrimônio e possuía mandado de prisão em aberto que também foi cumprido na DRFC. Os dois vão responder pelos crimes de roubo, resistência e associação criminosa.



Ainda de acordo com a polícia, o grupo seria do Chapadão e é responsável por dezenas de roubos praticados na Av. Brasil e adjacências, sendo uma das quadrilhas mais procuradas. A DRFC disponibilizou o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510). As informações são sigilosas.