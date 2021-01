Por O Dia

O verão já está entre nós, e é uma época do ano em que a mulherada gosta de se bronzear e ficar com marquinha de biquíni. Espaços que oferecem bronzeamento com fita estão cada vez mais populares, e esse mercado tem mostrado bastante crescimento nos últimos anos. Foi pensando nisso que Camila Vargas criou um curso sobre a técnica de bronzeamento, no qual os alunos terão estágio e conteúdo para se tornarem futuros 'Personal Bronze'.

"O Curso é uma maneira de qualificar profissionais que desejam entrar nesse mercado, visto que ele está em ascensão, apesar de ainda ter um pouco de preconceito. É justamente onde entro, porque, além de Personal Bronze, sou enfermeira, e acredito ser um diferencial, inclusive, para a credibilidade da atividade. Realizo a capacitação de profissionais para que se eleve o nível desses no mercado", disse a criadora do curso.

Camila explica que a técnica está se disseminando e ganhando novos adeptos. E que, por isso, existe uma demanda de profissionais na área. "Vários empresários já estão investindo no setor. O bronze de fita saiu da comunidade e está ganhando cada vez mais as classes sociais. Então, essas profissionais, certamente, mesmo que não abram seus próprios espaços, terão oportunidades ede criar novas empresas."

As aulas acontecerão no sábado e no domingo, a partir das 8h. Os interessados devem entrar em contato através do WhatsApp (21) 96426-9710 ou do Instagram da Fina Flor Bronzeamento (@FinaFlor Bronze), na Estrada Rodrigues Caldas, 297, na Taquara.