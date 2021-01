Ação na Zona Norte Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 20:19 | Atualizado 13/01/2021 20:20

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, uma ação conjunta de ordenamento na Zona Norte. A força-tarefa atuou na Vila da Penha, onde estruturas irregulares foram retiradas da Praça da Volta. Na terça-feira (12), a operação aconteceu na Tijuca, onde os agentes municipais interromperam duas feiras não autorizadas e atenderam 30 pessoas em situação de rua, acolhendo seis delas para abrigo. Equipes da ordem pública também estiveram no Flamengo, na Zona Sul, e no Centro do Rio.



Na Tijuca, foram registradas ainda 103 fiscalizações no comércio em geral. Entre elas, 40 em estabelecimentos, com 15 lojas multadas por exposição de mercadorias na calçada. Já entre os ambulantes (63 ao todo), um foi multado e 34 não possuíam autorização, sendo orientados a desocupar o espaço público. A força-tarefa também apreendeu 52 itens, como mochilas, borrifadores e placa de publicidade; aplicou seis infrações de trânsito, removendo quatro veículos por estacionamento irregular; e recolheu 800 quilos de resíduos sólidos (pedaços de madeira, lonas e outros materiais deixados em área pública).



Publicidade

A ação aconteceu, também, nas ruas Barão de Mesquita, Santo Afonso, General Roca e Conde de Bonfim, e a Praça Saens Peña, além da Praça Professor Pinheiro Guimarães, onde uma barraca de caldo de cana ocupava indevidamente parte da rua. A moenda foi apreendida e a estrutura desmontada.



Outras ações

Publicidade

Na segunda-feira (11), a Seop integrou ações conjuntas de ordenamento na Praia do Flamengo e na Central do Brasil. No bairro da Zona Sul, uma estrutura irregular de madeira foi retirada da areia da praia, e sete ambulantes foram fiscalizados, entre eles dois irregulares, que deixaram o local.



Já no Centro do Rio, os agentes percorreram a área da Central do Brasil, Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, entorno do Campo de Santana e Avenida Presidente Vargas. Ao todo, foram atendidas sete pessoas em situação de rua, que receberam máscaras, lanche e água; removidos dois veículos por estacionamento irregular; e apreendidos seis quilos de roupas e outros 729 itens, incluindo peças de vestuário, botijão de gás, churrasqueira, barracas, bancos, chinelos e caixa térmica.



Publicidade

Órgãos

Com planejamento e integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa reuniu efetivos da Guarda Municipal e das coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), Controle Urbano (CCU) e Licenciamento e Fiscalização (CLF), órgãos subordinados à Seop; da Secretaria Municipal de Assistência Social; da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva); da Comlurb; da Cedae; da Light; e da Polícia Militar, entre outros, de acordo com a necessidade de cada região.