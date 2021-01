O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM) Luciano Belford/Agência O Dia

Rio - A exoneração de Fábio Dalmasso, da Secretaria Municipal de Habitação, foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), nomeou o vice-prefeito Nilton Caldeira para ocupar o cargo de secretário na pasta.

Dalmasso pediu exoneração nesta quarta-feira, um dia após uma reportagem doRJ2, da TV Globo, que mostrava que ele foi condenado e chegou a cumprir pena há menos de 8 anos por um crime contra a fé pública, ao falsificar a assinatura da própria mãe em um cheque.

Eduardo Paes publicou um decreto, no primeiro dia do ano, que determina que todos os ocupantes de cargo comissionado devem declarar na posse não ter nenhuma condenação transitada em julgado.