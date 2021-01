Acidente com articulado do BRT causa tumulto e aglomeração na Taquara Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 09:45

Rio – Um ônibus articulado do BRT atropelou um ciclista na manhã desta quinta-feira (14), próximo à estação Taquara, na Zona Oeste do Rio. O acidente causou tumulto no transporte e dezenas de passageiros se aglomeraram no meio da rua.



A Polícia Militar foi acionada para o local e assumiu a ocorrência. Por conta do acidente o trânsito ficou complicado na Estrada dos Bandeirantes.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves, foi atendida no local e liberada em seguida.



Em nota, o BRT Rio lamentou o acidente e disse que é proibido o trafego de ciclistas e veículos nas pistas exclusivas dos articulados.



“Ressaltamos que apesar de trafegar em velocidade inferior àquelas verificadas nas faixas para automóveis e ônibus urbanos, um articulado precisa de mais tempo e espaço para realizar a frenagem total, o que torna qualquer invasão nas pistas exclusivas ainda mais perigosa”.