Paulo Roberto de Moraes Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 10:45 | Atualizado 14/01/2021 10:51

Rio - Agentes da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter) prenderam, na noite desta quarta-feira, um homem acusado de matar a companheira há quase 20 anos. Foragido da Justiça, Paulo Roberto de Moraes foi encontrado no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio.

O crime aconteceu em 2002 na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. De acordo com as investigações, Paulo foi até o trabalho da esposa e efetuou diversos disparos contra ela, que não teve como se defender e acabou morrendo no local.

Publicidade

Paulo fugiu para o estado do Rio, onde se instalou desde então. Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Ele foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.