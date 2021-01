Gilberto Julião foi preso por policiais civis da delegacia da Tijuca Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 11:02 | Atualizado 14/01/2021 11:06

Rio - Policiais civis prenderam nesta quarta-feira (13) um homem investigado por pelo menos onze roubos contra taxistas que trabalham na região da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio. Gilberto Julião foi detido ao participar de um assalto a ônibus na Gávea, na Zona Sul. Ele ganhou liberdade em novembro do ano passado após cumpri pena em regime fechado.



As investigações contra ele começaram entre novembro e dezembro do ano passado, na 19ª DP (Tijuca). De acordo com a polícia, ao render os policiais, ele os levava para uma região abandonada no Alto da Boa Vista. Nos assaltos, usava uma arma de brinquedo.



O delegado Gabriel Ferrando, titular da 19ª DP, explicou que o investigado, mesmo após cumprir pena, decidiu voltar a cometer assaltos.



Para a polícia, ele confessou a autoria dos crimes, alegando ser usuário de drogas e que o dinheiro dos assaltos era usado em dividas por conta do vício.