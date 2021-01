Parentes do Militar Israel Corrêa, que foi morto por bandidos num assalto, compareceram no IML, para a liberação do corpo do militar. Na foto, o pai, Marcelo Corrêa, o pai. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 14/01/2021 11:28 | Atualizado 14/01/2021 13:18





A família esteve na manhã desta quinta-feira no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para reconhecer o corpo. Muito religiosos, os familiares dizem que perdoam os criminosos, apesar da dor da perda. "A família perdoa, a família ama. A família tem seus ideais com base naquilo que ensina a palavra de Deus. Esperamos que essas pessoas se voltem para Deus e passem a encontrar a paz. É isso que nós temos como objetivo. Não temos rancor, ou ódio. Fica a tristeza pelo filho maravilhoso que Israel sempre foi", disse o pai, Marcelo Correa. Israel era filho único. Rio - Israel Correa estava cheio de planos. O casamento com a noiva já havia sido marcado para o ano que vem, e o aluguel do salão era pago em parcelas. Profissionalmente, o militar da Marinha do Brasil também vivia grande expectativa: estava no segundo dia do curso de instrução para se tornar sargento. Mas a violência cotidiana do Rio ceifou a vida, a carreira e os sonhos do jovem de 28 anos. Ele foi assassinado por criminosos na noite de quarta-feira (13), em Madureira, Zona Norte da cidade, numa tentativa de assalto . A dupla de assaltantes está foragida.A família esteve na manhã desta quinta-feira no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para reconhecer o corpo. Muito religiosos, os familiares dizem que perdoam os criminosos, apesar da dor da perda. "A família perdoa, a família ama. A família tem seus ideais com base naquilo que ensina a palavra de Deus. Esperamos que essas pessoas se voltem para Deus e passem a encontrar a paz. É isso que nós temos como objetivo. Não temos rancor, ou ódio. Fica a tristeza pelo filho maravilhoso que Israel sempre foi", disse o pai, Marcelo Correa. Israel era filho único.

fotogaleria

Publicidade

Morador de Marechal Hermes, Israel voltava de carro do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, na Penha, e foi abordado pelos criminosos na Avenida Ministro Edgar Romero, na altura da estação de BRT Otaviano, em Madureira. Dois assaltantes numa motocicleta abordaram o veículo. Israel teria se assustado e acabou atingido pelos criminosos. Ele morreu ainda no local. Outros dois amigos voltavam de carona e estavam no banco traseiro, mas nada sofreram. "Pelo jeito que foi, não identificaram meu primo como militar. Ele estava com o vidro fechado, (a ação) foi muito em cima", contou o primo, Wilson Leal.

Evangélico, Israel tinha um conjunto gospel e chegou a compor uma música no ano passado, chamada 'Me Libertou'. No videoclipe, é ele quem canta e toca violão. "A gente fica preocupado com Covid, com outras coisas, mas uma barbaridade dessa a gente jamais espera que vai acontecer com alguém próximo de nós. Com a fé que temos em Cristo, a gente fica chateado, mas pedimos a Deus para que quem cometeu essa ação possa ter a oportunidade de se regenerar", afirmou o primo.

Publicidade

"Sempre foi nosso interesse que ele alcançasse o objetivo (de se tornar sargento), apesar das dificuldades. Ficamos muito satisfeitos, felizes, com as realizações dos nossos filhos. Fizemos o que pudemos. Ele estava para fazer esse procedimento para sargento, tinha como alvo, posteriormente, o casamento dele. Estava bem encaminhado nos seus interesses. Infelizmente, foi interrompido de forma trágica", comentou o pai.



O Portal dos Procurados pede informações sobre os responsáveis pela morte do militar. O WhatsApp do Portal recebe informações anônimas no (21) 98849-6099.