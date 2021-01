Novas guias já estão disponíveis Reprodução

Publicado 14/01/2021 13:06

Rio- Os técnicos da nova gestão da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento detectaram erros em códigos de cadastramento de débito automático disponibilizados em 65,3 mil guias em papel – 3,8 % das 1,7 milhão das guias emitidas na cidade do Rio. A prefeitura informou que será instaurada sindicância para apurar responsabilidade.



As guias com erro são as que já estavam previamente cadastrados em débito automático desde exercícios anteriores. Estes contribuintes não devem usar o código da guia em papel para fazer alterações em seus bancos.



Quem já fazia o pagamento por débito automático e refez o cadastro com o código com erro deve cancelar esse cadastramento, consultar a guia pelo carioca.rio e, então, refazer o cadastramento do débito automático, agora com o código correto que consta na guia retirada online.

A cota única e a primeira parcela vencem no dia 5 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento parcelado pode gerar todas as guias com apenas um acesso ao sistema.

A Secretaria Municipal de Fazenda se desculpou pelo erro, embora a atual equipe não fosse responsável pelos atos de emissão das guias de IPTU, e disse que está trabalhando dia e noite para solucionar o problema.

Devido à pandemia, os postos só realizarão atendimento presencial com agendamento prévio. Confira os endereços:

- Barra Shopping: Av. das Américas, 4.666 – 3º piso – sala 326A / (21) 2275-5656.

- Rio Sul Shopping, Rua Laura Müller, 116 – Estacionamento G4 / (21) 2594-6822.

- West Shopping, Estrada do Mendanha, 555 – loja 282 – Campo Grande/ (21) 98909-2360.

- Norte Shopping, Av. Dom Helder Câmara, 5.474 – loja 3021 – Cobertura / (21) 2458-2357.

- Center Shopping, Av. Geremário Dantas, 404 – Lojas 501 e 502 – Piso G2 – Jacarepaguá/ (21) 3394-3020.