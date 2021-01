Resolução libera piscinas e áreas de lazer em condomínios DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:50

O texto prevê que as áreas de lazer dos prédios devem ampliar o horário de funcionamento, e os condomínios precisam observar as normas de higiene.

Publicidade

A capacidade de público depende do risco para o coronavírus, estabelecido pelo Centro de Operações e Emergências – COE Covid-19, a partir do boletim epidemiológico semanal. O último boletim, divulgado no dia 8, trazia 18 bairros com risco alto (Confira a lista no final da reportagem).



Em bairros com risco moderado não há limitação. Já em locais com risco alto, a limitação de público deve ser de 2/3 da capacidade interna. Em regiões com risco muito alto é permitida metade da capacidade.

Decreto revoga a presença de público nos estádios

Publicidade

Nesta quinta, a Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial o decreto que revoga a presença de público nos estádios cariocas. A volta dos torcedores nas arquibancadas estava prevista na resolução conjunta. No entanto, o prefeito Eduardo Paes disse, em uma rede social, que iria revogar a medida horas depois da publicação no DO

"A decisão de liberar os estádios com uma ocupação mínima de 1/10 está correta tecnicamente de acordo com nossa secretaria de saúde. No entanto, obviamente trata-se de medida quase impossível de ser fiscalizada. A medida será revogada. Mínima* não! Máxima!", escreveu o prefeito do Rio em uma rede social.

Publicidade

Confira as outras mudanças:



Os cinemas e teatros devem ampliar o horário de funcionamento, a despeito da classificação. Locais com risco moderado devem funcionar com metade da capacidade; risco alto 1/3 da capacidade; risco muito alto: 1/4 da capacidade, com distanciamento de 2 metros.

Para os supermercados e farmácias, em regiões de risco moderado não há restrições; risco alto: 2/3 da capacidade; risco muito alto: metade da capacidade e ampliação obrigatória do horário.



Os shoppings devem funcionar com 3/4 da capacidade em regiões com risco moderado;

risco alto: 2/3 da capacidade; risco muito alto deve ser fechado, exceto para entrega em domicílio.

Publicidade

Em caso de risco muito alto, as seguintes atividades devem ser suspensas: ambulantes e feirantes; estádios e ginásios; clubes; museus; galerias e exposições de arte; aquário; conferências, convenções e feiras comerciais.

Confira a lista a classificação dos bairros:

Publicidade

Bairros com alto risco para a Covid-19:

Zona Norte: Tijuca, Rio Comprido, Vila Isabel, Méier, Irajá, Madureira e Anchieta.

Zona Oeste: Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, e Barra da Tijuca.

Zona Sul: Botafogo, Copacabana e Lagoa.

Região Central e Ilha de Paquetá: Centro e Santa Teresa.

Publicidade

Bairros com risco moderado:

Zona Norte: São Cristóvão, Ramos, Penha, Inhaúma, Ilha do Governador, Pavuna, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Maré e Vigário geral.

Zona Oeste: Guaratiba, Jacarepaguá, e Cidade de Deus.

Região Central: Zona Portuária

Zona Sul: Rocinha.