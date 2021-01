Cerca de R$ 5 mil em espécie de notas roubadas foram apreendidas pelos agentes Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 15:23 | Atualizado 14/01/2021 15:31

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) realizaram, nesta quarta-feira (13), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos e furtos a bancos e caixas eletrônicos. Dois homens foram presos em flagrante na comunidade do Castelinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um deles é natural de Joinville (SC) e possui várias passagens pela polícia. Durante a ação, foi apreendido material utilizado nos roubos e cerca de R$ 5 mil em espécie de notas roubadas, que possuíam marcas de tinta inutilizantes do sistema de segurança de agências bancárias.



O grupo operava há meses em diversos municípios do país, realizando os crimes de forma estável e planejada com divisão de funções e de tarefas. A atuação do grupo consistia na junção do poder bélico e do controle territorial de narcotraficantes vinculados a uma facção criminosa. Os bandidos contavam, ainda, com a expertise de homens de Santa Catarina em arrombamento dos caixas, cofres e desabilitação dos sistemas de segurança bancários.



Na ocasião dos ataques, os traficantes cercavam os locais usando armas longas, como fuzis, para evitar a chegada de policiais. Em troca, recebiam um percentual dos lucros que eram reinvestidos na "caixinha" da facção para a compra de armamentos e para o financiamento de guerras contra milícias.



Nesta última ação, parcialmente frustrada pela DRF, os bandidos renderam moradores nas imediações do local atacado. As vítimas permaneceram amarradas até a chegada de policiais civis e militares.



As investigações seguem em andamento para a identificação e a prisão das lideranças do tráfico local e dos demais bandidos.