Ambientalista Paulo Oberlander mostrou como está o túnel após o desmoronamento Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:23 | Atualizado 14/01/2021 18:54

Rio - O túnel do Tibau, que faz a ligação entre o mar e a Lagoa de Piratininga, em Niterói, voltou a desmoronar nesta quarta-feira (13), impedindo a passagem do fluxo de água para a lagoa. Imagens divulgadas nas redes sociais do ambientalista Paulo Oberlander mostram que a obra de contenção, realizada em 2020 pela Prefeitura de Niterói, no valor de R$ 1 milhão, não teve efeito.



Neste momento, a passagem está obstruída por centenas de rochas e sua estrutura está em risco. "A prefeitura de Niterói gastou R$ 1 milhão e 300 mil e jogou nosso dinheiro fora na tentativa frustrada de desobstrução do túnel da Lagoa de Piratininga. Hoje, 13 de janeiro, as rochas fecharam por completo e mais um grande desabamento, muito triste ver essa cena de novo e a Lagoa sofrerá uma nova mortandade de peixes", lamentou o ambientalista que costuma frequentar o local para pescar e também para inspecionar a estrutura do local.

fotogaleria

De acordo com informações do jornal O Globo, a Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj (Cosan), por meio do seu presidente, o deputado estadual Gustavo Schmidt, enviará as imagens para o Ministério Público, Inea, Crea e prefeitura solicitando informações sobre as obras realizadas do túnel. O DIA contato com o presidente para saber como e quando as denúncias serão realizadas. Até o momento não obtivemos resposta.

Procurada, a Prefeitura de Niterói informou que a Coordenação do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável) iniciou as obras de desobstrução do canal da Lagoa de Piratininga em agosto. A intervenção teve como objetivo restabelecer o fluxo hídrico entre a Lagoa de Piratininga e o mar, já que no início de 2019 houve o desmoronamento de rochas do túnel do Tibau, o que interrompeu parte desta troca.

Em nota, a Prefeitura disse ainda que a construção do túnel do Tibau foi feita pelo Inea, em 2008, sendo de responsabilidade do órgão estadual a obra de desobstrução. No entanto, após entendimento entre o Município e o Inea, a Prefeitura de Niterói está realizou a obra.

"O contrato com a empresa que realiza o serviço terminaria em janeiro de 2021, mas foi prorrogado por mais dois meses após desplacamento de algumas rochas ocorrido no fim de dezembro de 2020, depois de uma intensa chuva na região. Na última visita feita pelo geólogo da empresa, foi identificado que há quatro principais pontos de instabilidade e que há, ainda, ocorrência de queda de pequenos blocos. Por questões de segurança, a coordenação do programa reitera, como já vem sendo feito desde o início das obras, a importância de os cidadãos não acessarem o túnel pelas entradas da lagoa ou mar. A empresa contratada está finalizando estudos topográficos no interior do túnel para elaborar e entregar o produto final – Relatório Técnico de proposições de estabilidade com planilha orçamentária. Mediante as proposições apresentadas, a Prefeitura avaliará a viabilidade técnica e econômica das propostas e, posteriormente, licitará a obra de estabilidade definitiva. Vale ressaltar que a empresa Eco Blasting permanecerá com suas atividades de campo até que todas as rochas desabadas sejam retiradas do túnel do Tibau", disse a Prefeitura de Niterói em nota.