Ação conjunta da Polícia Civil e P2 de Barra do Piraí termina com 3 presos envolvidos na guerra entre facções de Volta Redonda e Barra do Piraí e que tem provocado pânico na região Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:56

Rio - Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam, nesta quinta-feira, três suspeitos de envolvimento em uma guerra entre facções em Volta Redonda e Barra do Piraí. Os suspeitos foram encontrados nos bairros Califórnia, em Barra do Piraí, e Dom Bosco, Volta Redonda. Os nomes dos presos não foram divulgados.

As investigações da polícia apontam que os locais serviam como esconderijo e ponto para venda de drogas. Com os suspeitos, foram apreendidas 43 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha e R$ 180. Os três também teriam participado de ataques anteriores em Califórnia, o que deixou os moradores no meio do fogo cruzado.

Os bairros são limítrofes e cada um é dominado por uma facção criminosa, conforme a Polícia Civil. A rivalidade e disputa por território entre as facções rivais ocasionou diversos homicídios nos últimos meses e tem tirado a paz dos moradores da região.

Ainda segundo os agentes, criminosos são integrante de facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e possuem diversos antecedentes por tráfico e associação para o tráfico.