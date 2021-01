Equipe da Comlurb realiza megaoperação de retirada de lixo na Trilha do Perigoso e em praias da região de Barra de Guaratiba Divulgação/Comlurb

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 18:13

Rio - Uma equipe da Comlurb retirou 1,4 tonelada de resíduos durante ação de limpeza, nesta quinta-feira (14), na Trilha do Perigoso, incluindo as praias desertas: do Perigoso, Funda, do Inferno, Búzios e do Meio. O serviço foi feito por cinco garis e dois encarregados da Companhia e apoio da ONG Amigos do Perigoso, com o auxílio de um barco de pescadores da região.



Desde o começo do ano, equipes da Comlurb atuam em alguns pontos da cidade para fazer a remoção de toneladas de lixo. Na semana passada, com a ajuda de um ecoboat, uma equipe da companhia de limpeza retirou uma tonelada por dia, durante uma semana, no entorno do Museu do Amanhã, na Praça Mauá.

O lixo recolhido foi descarregado na Praça XV, no Centro do Rio, duas vezes ao dia, no fim da manhã e no fim da tarde, sendo ensacado e encaminhado para o Ecoparque do Caju, onde os materiais recicláveis são separados e entregues a cooperativas de catadores.

Reconhecimento da classe

O mutirão de limpeza promovido pela Comlurb na manhã do último sábado (9), na Praia de São Conrado, na Zona Sul da cidade, terminou com uma grande homenagem feita aos garis da Companhia pelo diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes , que entregou o Prêmio 'Honra ao Mérito Defensores do Oceano', ao diretor de Limpeza Urbana da Companhia, Guilherme Gomes.

"A Comlurb faz um trabalho de excelência na limpeza pública. Os garis foram incansáveis após a forte chuva da semana passada. Eles limparam a praia toda em um dia, após um temporal atípico, quando choveu em 24 horas mais do que choveu no mês inteiro. Esse é um prêmio para cada um dos garis da Comlurb", anunciou Ricardo.

