Publicado 14/01/2021 19:04 | Atualizado 14/01/2021 19:06

Rio - Policiais federais prenderam, na tarde desta quinta-feira, um argentino de 51 anos, que não teve a identificação revelada, que encontrava-se na lista da Difusão Vermelha da Interpol, no Leblon, Zona Sul do Rio. De acordo com agentes, o preso é suspeito de ter cometido crimes na Argentina nos anos de 2016, 2018 e 2020: lesões corporais, leves e qualificadas, furto simples, desobediência reiterada a autoridade e ameaças.

A localização e prisão do estrangeiro foi realizada pelos policiais federais lotados no Núcleo de Cooperação Policial Internacional (Interpol/RJ), com apoio da equipe da PF lotada no Aeroporto Internacional do Galeão.

O mandado de prisão para fins de extradição, expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi cumprido e, após as formalidades de praxe, o criminoso será encaminhado ao sistema prisional até a extradição definitiva para a Argentina.