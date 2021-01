Incêndio atinge condomínio em Campo Grande Foto: Reprodução / Whatsapp do Dia

Publicado 14/01/2021 21:24 | Atualizado 15/01/2021 03:52

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta quinta-feira, um condomínio em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares dos quarteis de Santa Cruz, Itaguaí e Campo Grande foram chamados por volta das 20h20 para controlar as chamas.

O incêndio seria em um condomínio na Estrada dos Palmares. Não há informações de pessoas feridas no acidente. O prefeito Eduardo Paes foi ao local para participar da ação de assistência às famílias que envolve diversos órgãos da prefeitura e do governo do Estado.

