Publicado 15/01/2021 07:50 | Atualizado 15/01/2021 07:56

Rio - O Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) fará um mutirão, neste sábado, com serviços de veículos e documentação em 35 unidades de todas as regiões do estado, sendo 24 deles em postos de vistoria. Com agendamento prévio pelo site ou telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, o atendimento será das 8h às 14h para vistorias, e das 10h às 16h para os serviços de habilitação. Serão 4.700 vagas que serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta sexta-feira.

Os serviços veiculares poderão ser agendados em 24 postos de vistoria de todas as regiões do estado. São eles: Parada de Lucas, Ceasa, Nova Iguaçu, Niterói, Reduc, Itaboraí, Vila Isabel, Machado de Assis, Infraero, São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Belford Roxo, Mesquita, Campos I, Volta Redonda, Teresópolis, São Pedro da Aldeia, Bom Jesus de Itabapoana, Petrópolis, Barra do Piraí, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Miguel Pereira.



Já os serviços de habilitação serão oferecidos nas seguintes unidades: sede do Detran (Centro do Rio), Barra da Tijuca (Aerotown), Niterói (Fonseca), Petrópolis, São João de Meriti (Vilar dos Teles), Araruama, Campos I, Magé, Paty do Alferes, West Shopping e Volta Redonda.

Neste sábado, haverá também a entrega de documentos emitidos nas unidades do Rio Poupa Tempo de Caxias, Bangu e São João de Meriti, que fecharam no fim de dezembro.



Não é preciso fazer o agendamento.



Habilitação e Identidade



Poupa Tempo de São João de Meriti - entrega na unidade de Vilar dos Teles, das 8 às 17h

Poupa Tempo de Caxias - entrega no posto de Magé, das 8h às 17h

Poupa Tempo de Bangu - entrega no posto de Campo Grande, das 10h às 19h