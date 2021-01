Ex-superintendente da Autoridade Portuária Fluminense, Fênix tem 40 anos, é formado em Gestão Pública e fundador da instituição beneficente Nova Esperança Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 12:24

Henrique Fênix (PL) empossará hoje (sexta-feira, 15) às 14h na Câmara Municipal de Niterói, em cerimônia fechada na sala da Presidência.

Fênix tem 40 anos, é formado em Gestão Pública, fundador da instituição beneficente Nova Esperança, casado há 16 anos e pai de três meninas. Ele traz a experiência da administração pública de quando exerceu o cargo de superintendente executivo federal na Autoridade Portuária Fluminense. Sua proposta de campanha foi voltada para defender e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, além do desejo de contribuir para que as redes de atendimentos sociais do município funcionem em prol dos menos favorecidos, visando à inclusão social.