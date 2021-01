Aves são resgatadas de criadouro clandestino na cidade de Niterói Divulgação

15/01/2021

Rio - Policiais civis da 81ª DP (Itaipu), em ação conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), interditaram, na manhã desta sexta-feira (15), um criadouro clandestino de aves silvestres. O local funcionava em um condomínio, no bairro Maria Paula, no município de Niterói. O proprietário foi preso e autuado em flagrante por crime ambiental.



No criadouro, foram encontradas cerca de 100 aves diversas em situação irregular e presas em gaiolas e viveiros inapropriados. Os policiais também acharam uma pássaro morto e ferramentas destinadas à adulteração de anilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama). Os animais foram apreendidos e entregues ao Inea para que sejam encaminhados à unidades de conservação.