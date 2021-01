Por

Segundo a Polícia Civil, a religiosidade de Peixão é tamanha que ele chega a se intitular de Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. Dessa forma, sua quadrilha também acabou se autodenominando "Tropa do Arão". O próprio nome, Complexo de Israel, seria em referência a terra prometida, de acordo com as investigações.



Quem passa pela Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, consegue visualizar uma grande estrela de Davi, num ponto alto da comunidade. Na altura de Parada de Lucas, também é possível ver a bandeira israelense. Policiais afirmam que essa é mais uma expressão da religiosidade do traficante Peixão.



Nas redes sociais, os criminosos que integram a quadrilha usam em seus perfis, o símbolo da bandeira de Israel, ao lado de seus nomes. O baile funk da região, também é conhecido como Baile de Israel.



Segundo a polícia, a bandeira de Israel, tem sido, inclusive, usada como um símbolo de algumas comunidades gerenciadas pelo TCP, como Parque Belém, em Angra dos Reis, e Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.