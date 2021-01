Orla Rio distribuirá máscaras, álcool em gel e ventarolas informativas a banhistas Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 16:45 | Atualizado 15/01/2021 17:44

Rio - Com a chegada do verão e a reabertura das áreas de lazer na orla aos domingos a partir do próximo final de semana, a Orla Rio, concessionária que administra 309 quiosques das praias cariocas, do Leme ao Pontal, vai reforçar os protocolos de saúde com mais uma edição da Blitz de Conscientização. A ação será realizada neste domingo (17), nos bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon, para conscientizar a população sobre as regras de prevenção à covid-19, como o uso da máscara, a higienização frequente das mãos e a necessidade de manter o distanciamento social, além de evitar aglomerações.



"Seguimos atentos e acompanhando de perto o cenário de casos de contágio pelo novo coronavírus na município. É muito importante que cada um faça a sua parte e respeite os novos hábitos para frequentar a praia e os quiosques de forma consciente e responsável. A nossa expectativa é de que cinco mil pessoas sejam impactadas pela blitz", alerta o presidente da Orla Rio, João Marcello Barreto.



Na blitz, os promotores da concessionária percorrerão o calçadão abordando os frequentadores e distribuindo brindes como máscaras, álcool em gel e ventarola informativa com as regras de prevenção. Novamente, a iniciativa contará com a ajuda dos personagens Carioca Sangue Bom e Zé Furada, criados durante o Projeto Recomeço, para reforçar as boas práticas de forma divertida e de fácil compreensão. O projeto foi implementado em maio 2020 para preparar os mais de três mil trabalhadores dos quiosques a trabalhar com segurança em meio à pandemia.



Em dezembro, a blitz já havia sido retomada para reforçar as regras visando ao fluxo de verão e festas de final de ano. Uma série de ações como esta também foi realizada nos meses julho e agosto, quando os quiosques deixaram de funcionar apenas para entrega e take away e passaram a receber clientes para consumo em seus espaços.



"É fundamental que cada um faça a sua parte: o dono do quiosque, o funcionário e o cliente. O objetivo da blitz é despertar em todos a consciência para respeitar as regras de prevenção à covid-19, protegendo o próximo e também a si mesmo", completa João Marcello.



Neste domingo, no período da manhã, a blitz passará pelos quiosques Coisa de Carioca, Nativoo, Buenos Aires, Flor do Caribe, Las empanadas, Pizza in Cone, Chopp Brahma e será finalizada no Botequim Carioca, no Posto 5, no calçadão da Princesinha do Mar. Já na parte da tarde, a ação terá início no posto 10, contemplando os quiosques Che Lagarto, Toni do Coco, La Carioca, Azur e Varanda, finalizando o percurso no posto 11.



Confira o cronograma completo da blitz:



Domingo (17 de janeiro)



Manhã - Praia de Copacabana (10h às 12h)

Ponto de Partida: Coisa de Carioca - Posto 4.

Ponto de Chegada: Botequim Carioca - Posto 5.



Tarde - Ipanema/Leblon (13h às 15h)

Ponto de Partida: Che Lagarto - Posto 10

Ponto de Chegada: Quiosque Varanda - Posto 11