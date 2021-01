Os internos do Degase tinham sido liberados após o começo da pandemia do coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 17:01 | Atualizado 15/01/2021 17:07

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), decidiu, nesta sexta-feira, que os menores infratores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), que estejam em semiliberdade, voltem a frequentar as unidades a partir do dia 25 de janeiro. Os internos tinham sido liberados após o começo da pandemia do coronavírus. A defensoria pública estadual disse que vai recorrer contra a decisão.

Em março de 2020, o TJRJ decidiu não internar em regime de semiliberdade nenhum menor infrator ou jovem adulto no estado . A medida atendeu a um pedido da Defensoria Pública, que alegava preocupação com a saúde dos internos durante a pandemia.

Na semiliberdade, os adolescentes poderiam sair para ir à escola e fazer cursos profissionalizantes, por exemplo. Essas atividades, contudo, foram suspensas por um decreto editado pelo Governo do Estado a fim de conter a disseminação da covid-19 no Rio.