Após noite de confrontos, polícia faz operação no Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa Reprodução TV Globo

Publicado 15/01/2021 18:16 | Atualizado 15/01/2021 18:58

Catumbi, na Zona Central do Rio, no final da tarde desta sexta-feira (15), pedindo justiça pela morte do estudante.

Rio - Familiares e amigos do adolescente Thiago Pio Resgate, de 16 anos, organizaram um protesto no bairro, na Zona Central do Rio, no final da tarde desta sexta-feira (15), pedindo justiça pela morte do estudante. Thiago foi morto a caminho da padaria, na localidade conhecido como 'Grotão', com pelo menos três tiros que o acertaram na cabeça, no peito e um dos braços. Amigos da vítima também estão subindo a hashtag #thiagonaoerabandido nas redes sociais.

Moradores também fizeram uma homenagem ao adolescente.

brilha muito minha criançahttps://t.co/TQTqiXFF4J — Camilly (@eucamilly5) January 15, 2021

Morro do São Carlos, também na Zona Central. O corpo do adolescente foi enterrado às 16h no Cemitério do Catumbi, mesmo local em que a jovem Fabíola Rodrigues de Souza, de 22 anos, De acordo com a família, o jovem teria sido tratado como bandido, mas não tinha envolvimento na guerra entre facções no, também na Zona Central. O corpo do adolescente foi enterrado às 16h no Cemitério do Catumbi, mesmo local em que a jovem, de 22 anos, foi sepultada, poucas horas antes. A jovem foi também foi mais uma vítima da disputa pelo tráfico de drogas da região.

Um perfil que monitora os registros de tiros na cidade, alertou para um tiroteio às 16h56, no Catumbi.