O caso aconteceu nesta sexta-feira na Rua Lúcio Tomé Feteira, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo

15/01/2021

Rio - Uma senhora, identificada como Magdalena S. da Silva, de 80 anos, morreu após a casa em que morava, na Rua Lúcio Tomé Feteira, no bairro de Vila Lage, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, pegar fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares foram acionados para irem até o local às 8h43 desta sexta-feira. A vítima foi a óbito após uma parada cardiorrespiratória no local.

Ainda não há informação do que teria causado as chamas na residência. Às 9h35 o fogo foi totalmente controlado.

Procurada, a Polícia Militar informou que policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram mobilizados para verificar a ocorrência onde constataram o fato. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).



A Polícia Civil não havia se manifestado sobre o caso até a publicação desta matéria. Informações sobre a data e local do enterro da vítima não foram divulgadas.